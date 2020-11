WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità: di cosa si tratta (Di giovedì 19 novembre 2020) WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità: i prossimi aggiornamenti porteranno con sè degli aspetti molto interessanti per tutti gli utenti Tutti gli utenti di WhatsApp stanno per usufruire di importanti cambiamenti e novità sulla piattaforma di messaggistica più famosa del mondo. Alcuni sono stati già introdotti nelle ultime settimane, altri sono appena arrivati e riguardano le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020), in: i prossimi aggiornamenti porteranno con sè degli aspetti molto interessanti per tutti gli utenti Tutti gli utenti distanno per usufruire di importanti cambiamenti e novità sulla piattaforma di messaggistica più famosa del mondo. Alcuni sono stati già introdotti nelle ultime settimane, altri sono appena arrivati e riguardano le L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arrivo WhatsApp, una miriade di funzioni in arrivo: leggi più tardi, sfondi avanzati, emoji e molto altro! Hardware Upgrade 5G per tutti? realme 7 5G si posiziona a 279 euro e sfida tutti

WhatsApp, arriva la sezione “Leggi dopo”: a cosa serve?

WhatsApp sta lavorando da tempo a nuove modifiche da apportare al servizio di messaggistica istantanea: in arrivo la sezione “Leggi dopo”.

