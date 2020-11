Wall Street apre in frazionale ribasso (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, che sconta le ansie relative alla crescita dei casi Covid e la delusione provocata dai dati sulle richieste di disoccupazione. Il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.555 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,18%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,34%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities (-0,84%), sanitario (-0,54%) e finanziario (-0,49%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+0,95%) e Boeing (+0,92%). I più forti ribassi, invece, si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, che sconta le ansie relative alla crescita dei casi Covid e la delusione provocata dai dati sulle richieste di disoccupazione. Il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.555 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,18%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,34%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities (-0,84%), sanitario (-0,54%) e finanziario (-0,49%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+0,95%) e Boeing (+0,92%). I più forti ribassi, invece, si ...

