Volley | CEV Champions League maschile | gironi e calendario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Pubblicati e resi ufficiali dalla CEV, i calendari della, che verranno giocati in sede unica, dopo aver valutato gli ultimi sviluppi rispetto alla pandemia del Coronavirus, sia per limitare i rischi legati alle trasferte e di conseguenza, ai contatti, sia per preservare gli incontri di cui la Confederazione Europea ha venduto i diritti televisivi.Nella nuova formula della, si giocheranno fra dicembre e febbraio, due round robin per ciascuna Pool, con tutte le quattro squadre che la compongono, in campo per tre giorni consecutivi nello stesso luogo, definita “bolla”, con ben quattro squadre italiane ...