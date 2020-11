"Voglio morire", i messaggi di pazienti Covid lasciati sulle pagine delle parole crociate (Di giovedì 19 novembre 2020) Rosa Scognamiglio "Non Voglio morire dormendo, scusate figli miei". Gli ultimi messaggi dei pazienti ricoverati nei reparti Covid scritti sulla settimana enigmistica morire di solitudine e affidare l'ultimo messaggio d'addio ai propri cari sulle pagine della settimana enigmista. Un dramma umano, intimo e profondamente lacerante, quello che si consuma nei reparti Covid degli ospedali dove i pazienti ricoverati vivono in isolamento forzato, lontani dalle famiglie. Sotto quei caschi che preservano il respiro già fragile, il senso di smarrimento e desolazione si amplifica a dismisura, come una eco ininterrotta che risuona forte tra le pareti di una camera bunker. E così, nel tentativo di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Rosa Scognamiglio "Nondormendo, scusate figli miei". Gli ultimideiricoverati nei repartiscritti sulla settimana enigmisticadi solitudine e affidare l'ultimoo d'addio ai propri caridella settimana enigmista. Un dramma umano, intimo e profondamente lacerante, quello che si consuma nei repartidegli ospedali dove iricoverati vivono in isolamento forzato, lontani dalle famiglie. Sotto quei caschi che preservano il respiro già fragile, il senso di smarrimento e desolazione si amplifica a dismisura, come una eco ininterrotta che risuona forte tra le pareti di una camera bunker. E così, nel tentativo di ...

