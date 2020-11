Vlahovic: “Ho sempre sognato questo primo gol in Nazionale” (Di giovedì 19 novembre 2020) Dušan Vlahovi?, l’attaccante della Fiorentina ieri ha segnato il suo primo gol in Nazionale nel 5-0 rifilato dalla sua Serbia alla Russia. Ha parlato così ai canali ufficiali UEFA:“primo gol in Nazionale? Ho sempre sognato questo momento. Ringrazio il Ct che mi ha dato questa opportunità. Sono pronto per qualsiasi ruolo in questa squadra, sia giocando dall’inizio che partendo dalla panchina“. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Dušan Vlahovi?, l’attaccante della Fiorentina ieri ha segnato il suogol in Nazionale nel 5-0 rifilato dalla sua Serbia alla Russia. Ha parlato così ai canali ufficiali UEFA:“gol in Nazionale? Homomento. Ringrazio il Ct che mi ha dato questa opportunità. Sono pronto per qualsiasi ruolo in questa squadra, sia giocando dall’inizio che partendo dalla panchina“. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pall_Gonfiato : Nations League, Vlahovic: 'Ho sognato tanto questo primo gol in Nazionale. Sono pronto a tutto' - HyboriaLeague : Ho sentito Prandelli su Radio RAI. Credo che continuerà a giocare con una sola punta. Adesso bisognerà vedere chi s… - SimoNoveOtto : @lornight1985 L'ha tirato fuori un ragazzo che tifa fiorentina perché pare sia vicino alla viola per gennaio. Ho le… - Balutin75 : @Fiorentina_ole @acffiorentina in bocca al lupo Cesarone e punta forte su Dusan Vlahovic che ne hai bisogno tu e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic “Ho Centromarca, sostenibilità open air Yahoo Notizie