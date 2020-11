Vivendi tende la mano a Mediaset per una tv europea (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine della pandemia in Europa nascerà un colosso televisivo dall’inflessione francese, come «Viviset», o lombarda, stile «Mediandi», magari con una finale accentata? La domanda non è fantasiosa, perché non è affatto escluso che il 2021 possa essere l’anno in cui muoverà i primi passi una nuova televisione. E’ almeno quello che sperano a Vivendi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine della pandemia in Europa nascerà un colosso televisivo dall’inflessione francese, come «Viviset», o lombarda, stile «Mediandi», magari con una finale accentata? La domanda non è fantasiosa, perché non è affatto escluso che il 2021 possa essere l’anno in cui muoverà i primi passi una nuova televisione. E’ almeno quello che sperano a, L'articolo

sportli26181512 : #Media #Notizie Vivendi tende la mano a Mediaset per una tv europea: Alla fine della pandemia in Europa nascerà un… - CalcioFinanza : Vivendi tende la mano a Mediaset per una tv europea -

Ultime Notizie dalla rete : Vivendi tende Maggioranza-opposizione, il dialogo comincia da Mediaset Il Manifesto Vivendi tende la mano a Mediaset per una tv europea

Alla fine della pandemia in Europa nascerà un colosso televisivo dall’inflessione francese, come «Viviset», o lombarda, stile «Mediandi», magari con una finale accentata? La domanda non è fantasiosa, ...

Macron chiama, l'Europa risponde. Attacco Ue alla norma salva-Mediaset

L'Europa frena l'Italia sulla norma "salva-Mediaset". La Commissione Europea ha intenzione di esaminare l’emendamento ...

Alla fine della pandemia in Europa nascerà un colosso televisivo dall’inflessione francese, come «Viviset», o lombarda, stile «Mediandi», magari con una finale accentata? La domanda non è fantasiosa, ...L'Europa frena l'Italia sulla norma "salva-Mediaset". La Commissione Europea ha intenzione di esaminare l’emendamento ...