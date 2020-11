Vitalik Buterin afferma che ETH 2 0 garantirà benefici prima del previsto

Leggi su invezz

(Di giovedì 19 novembre 2020) Gli sviluppatori di Ethereum hanno fatto un incontro nella giornata di ieri gli utenti di Reddit per rispondere alle domande che potrebbero avere sull’imminente lancio di ETH 2.0. Uno dei fondatori della piattaforma,, ha risposto a diverse domande sulle prospettive di ETH 2.0 e su ciò che gli utenti potranno ricavarne. Oltre a rispondere alle domande sul suo portafoglio di investimenti,ha ancheto che l’ETH 2.0 supererà le eccezioni delle persone in quanto inizierà a produrredel. La sezione “Ask Me Anything” (AMA) ha visto la partecipazione di diversi sviluppatori e Reddit ha movimentato la situazione con domande interessanti sulle prospettive future di ETH 2.0. “TLDR: il merge è più veloce, il PoS è ...