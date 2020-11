Video: Privato della visita alla moglie, un romantico 81enne suona la fisarmonica alla sua finestra (Di giovedì 19 novembre 2020) All’alpino in pensione Stefano Bozzini, 81enne, non è stato permesso, a causa delle misure restrittive legate alla crisi sanitaria, di visitare la sua dolce metà, la moglie Carla, ricoverata all’Ospedale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Comunicare con tutti i mezzi possibili Questo è ciò che ha fatto Stefano, il romantico anziano, a cui era stato vietato visitare la moglie, ricoverata a causa del Covid-19. Non potendo quindi vedere di persona Carla, la compagna di una vita, il galante 81enne ha deciso di sedersi su di una sedia nel cortile dell’Ospedale, in corrispondenza alla finestra della camera della sua fedele compagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 novembre 2020) All’alpino in pensione Stefano Bozzini,, non è stato permesso, a causa delle misure restrittive legatecrisi sanitaria, dire la sua dolce metà, laCarla, ricoverata all’Ospedale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Comunicare con tutti i mezzi possibili Questo è ciò che ha fatto Stefano, ilanziano, a cui era stato vietatore la, ricoverata a causa del Covid-19. Non potendo quindi vedere di persona Carla, la compagna di una vita, il galanteha deciso di sedersi su di una sedia nel cortile dell’Ospedale, in corrispondenzacamerasua fedele compagna ...

reportrai3 : Irbm di Pietro di Lorenzo ha ereditato dalla multinazionale Merck una collezione di composti chimici, di fatto manu… - tina44005840 : RT @diodeglizilla: Immagina una società in cui porti il video privato della maestra alla scuola e il preside denuncia te e i tuoi amici per… - pomadarino : RT @diodeglizilla: Immagina una società in cui porti il video privato della maestra alla scuola e il preside denuncia te e i tuoi amici per… - pucciohandsup : RT @diodeglizilla: Immagina una società in cui porti il video privato della maestra alla scuola e il preside denuncia te e i tuoi amici per… - bolledipetrolio : RT @diodeglizilla: Immagina una società in cui porti il video privato della maestra alla scuola e il preside denuncia te e i tuoi amici per… -