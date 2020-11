VIDEO Barcellona | furia Messi | il duro sfogo della Pulga dopo le gravi accuse del clan Griezmann

Leggi su mediagol

(Di giovedì 19 novembre 2020) "Antoine è arrivato in un club con seri problemi dovecontrolla tutto".Lo ha detto nei giorni scorsi l'ex agente di Antoine, Eric Olhats, intervistato ai microfoni di France Football. "È sia imperatore che monarca e non ha visto l’arrivo di Antoine con occhi buoni. L’atteggiamento diè stato deplorevole, glielo ha fatto sentire. Ho sempre sentito Antoine dire che non aveva problemi con, ma mai il contrario. È il regime del terrore. O sei con lui o sei contro di lui", sono state le sue parole.Ma non solo; anche lo zio di, Emmanuel Lopes, ha rincarato la dose: "Sapevo che sarebbe stata dura, ma non pensavo per tutta la stagione. E in più conintorno...so quel che succede dentro, non è facile. Ci sono cose che non possono essere ancora ...