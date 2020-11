Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)DEL 19 NOVEMBREORE 15:20 FRANCESCO TITOTTO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASULLA A1FIRENZE SI SEGNALA UN INCIDENTE A ORTE IN ENTRATA IN DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CODE PER LAVORI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO E VIA PALOMBARESE SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA CIMITERO FLAMINIO E IL BIVIO PER SACROFANO IN DIREZIONE DI QUESTO CONTINUANO I LAVORI ANCHE SULLA SALARIA CON DEVIAZIONE SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ...