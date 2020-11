Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)DEL 19 NOVEMBREORE 8:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA CI SONO CODE MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA CASAL LUMBROSO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SUL ASULLA METRO A CHIUSURA DELLA STAZIONE PER SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI: DA OGGI AL 22 NOVEMBRE INCLUSO, CHIUSA STAZIONE FLAMINIO. DA BARBERINI A FLAMINIO ATTIVI BUS NAVETTA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCOTA’NAPOLI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN DIREZIONEPER ...