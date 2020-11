Via ai tamponi rapidi da medici di famiglia e pediatri: i kit tramite le farmacie (Di giovedì 19 novembre 2020) L'assessore regionale Bezzini: "Grazie a questa nuova possibilità la Regione punta a incrementare ancora di più la capacità di test" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 19 novembre 2020) L'assessore regionale Bezzini: "Grazie a questa nuova possibilità la Regione punta a incrementare ancora di più la capacità di test"

Michele_Arnese : Sky Tg24 di De Bellis stritola Arcuri sui tamponi rapidi della coreana RapiGen - vediamocitv2000 : #tamponi e non solo... tutto ciò che c'è da sapere è qui ?????? - folucar : RT @OpencovidM: In Germania si rendono conto che i ritardi nell'analisi dei tamponi e nell'elaborazione dei dati dei positivi sono di cruci… - VaLsaSsInaNews1 : PRESIDIO BELLANO. TAMPONI AL PERSONALE DOPO LA 'DENUNCIA' DI LARIONEWS - - Elbareport : Tamponi rapidi, in farmacia prenotazione e distribuzione per medici e pediatri di famiglia - Elbareport - Quotidian… -

Ultime Notizie dalla rete : Via tamponi Lazio, al via da domani i tamponi rapidi in tutte le farmacie Il Messaggero Primaria chiusa, tampone a tutti

GAVELLOStudenti e personale docente e non della Scuola primaria di Gavello sono stati posti in quarantena dopo il primo giro di tamponi eseguito nei giorni scorsi nell'ex ambulatorio di piazza ...

Coronavirus Toscana: al via la distribuzione dei tamponi antigenici in farmacia

Firenze, 19 novembre 2020 - Inizia da oggi in Toscana il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei tamponi in grado di dare ...

GAVELLOStudenti e personale docente e non della Scuola primaria di Gavello sono stati posti in quarantena dopo il primo giro di tamponi eseguito nei giorni scorsi nell'ex ambulatorio di piazza ...Firenze, 19 novembre 2020 - Inizia da oggi in Toscana il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei tamponi in grado di dare ...