Vettel | “La storia d’amore con la Ferrari è finita”

Vettel a 'Zeit': "La situazione non è delle più facili. La nostra storia d'amore è finita. Il rapporto è un po' congelato". BERLINO (GERMANIA) – Intervistato da Zeit, Sebastian Vettel è ritornato sulla sua avventura in Ferrari: "La situazione non è delle più semplici – ha ammesso il tedesco – i rapporti sono un po' congelati e la nostra grande storia d'amore è finita". Parole che confermano una separazione in casa a Maranello. Il pilota nelle prossime tre gare proverà a chiudere al meglio la sua esperienza con il team italiano per poi iniziare la sua nuova avventura con l'Aston Martin. Vettel sull'Aston Martin: "Un progretto che offre molte opportunità" Nell'intervista Seb si è soffermato anche sulla sua nuova avventura all'Aston Martin:

