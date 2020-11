Verso la riapertura di ristoranti e negozi in zona rossa | le tappe del nuovo Dpcm per salvare il Natale Da domani Puglia a rischio lockdown

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 novembre 2020) Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per capire se e come il prossimovedrà qualche allentamento nelle misure di contenimento alla pandemia di Coronavirus. L’appuntamento più atteso di giornata è la nuova riunione tra governo e Regioni, prevista per le 16 di questo pomeriggio., venerdì 20 novembre, salvo slittamenti sarà il giorno delreport dell’Iss sui livelli didelle varie regioni, che potrebbe portare a nuove zone rosse, ma sul quale sperano anche diversi governatori, che puntano almeno a qualcheprovinciale, come previsto anche dall’ultimo. Si marcia quindi aforzate in vista del 3 dicembre, giorno della scadenza del provvedimento del presidente del Consiglio dopo il quale ne dovrebbe arrivare un altro, ...