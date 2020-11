Valerio Staffelli ha parlato con il pilota

(Di giovedì 19 novembre 2020) Andrea Iannone ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia dopo la notizia della squalifica per doping. Andrea Iannone riceve il tapiro: la squalifica per doping su Notizie.it.

Striscia la Notizia, Andrea Iannone riceve il Tapiro da Staffelli: «La squalifica? Fatto di tutto per evitare una sentenza così dura». Nella puntata del tg satirico in ...Andrea Iannone ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la notizia. La consegna di Valerio Staffelli è stata causata dalla notizia della squalifica per doping, della durata di ben 4 anni. La decisione ...