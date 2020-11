Valeria Vaccaro, è un funzionario napoletano del Mef il nuovo presidente della Consip (Di giovedì 19 novembre 2020) Valeria Vaccaro è la nuova presidente di Consip, società in house del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di gestire gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Napoletana, classe 1961, mamma di tre figlie la Vaccaro è laureata con lode in Giurisprudenza alla Federico II e dal 25 novembre del 2019 è capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef. Inizia la carriera da funzionario pubblico nel 1987, presso il ministero del Commercio Estero. Dal 1999 è dirigente presso l’Ufficio Legislativo del ministero delle Finanze e dal 2001 del ministero del Tesoro.Dal 2007 ricopre l’incarico di direttore dell’Ufficio di Gabinetto del Mef e dal 2008 l’incarico di dirigente generale con funzioni di coordinamento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020)è la nuovadi, società in house del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di gestire gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Napoletana, classe 1961, mamma di tre figlie laè laureata con lode in Giurisprudenza alla Federico II e dal 25 novembre del 2019 è capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef. Inizia la carriera dapubblico nel 1987, presso il ministero del Commercio Estero. Dal 1999 è dirigente presso l’Ufficio Legislativo del ministero delle Finanze e dal 2001 del ministero del Tesoro.Dal 2007 ricopre l’incarico di direttore dell’Ufficio di Gabinetto del Mef e dal 2008 l’incarico di dirigente generale con funzioni di coordinamento ...

PolicyMaker_mag : Ieri il @MEF_GOV ha nominato il nuovo Cda di @Consip_Spa per il triennio 2020-2022. Valeria Vaccaro è la nuova pres… - CCannarsa : RT @Consip_Spa: Nominato dal @MEF_GOV il nuovo Cda #Consip per il triennio 2020-2022. Valeria Vaccaro nuovo Presidente, @CCannarsa Amminist… - WMarusic : RT @Consip_Spa: Nominato dal @MEF_GOV il nuovo Cda #Consip per il triennio 2020-2022. Valeria Vaccaro nuovo Presidente, @CCannarsa Amminist… - Massross : NOMINE PUBBLICHE: @mef indica Cda #Consip. Valeria Vaccaro Presidente, @CCannarsa confermato Amm. Del, Michele Petr… - veronicaiozzi : RT @Consip_Spa: Nominato dal @MEF_GOV il nuovo Cda #Consip per il triennio 2020-2022. Valeria Vaccaro nuovo Presidente, @CCannarsa Amminist… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Vaccaro Consip: nominato il cda. A Valeria Vaccaro la presidenza Primaonline Valeria Vaccaro, è un funzionario napoletano del Mef il nuovo presidente della Consip

Valeria Vaccaro è la nuova presidente di Consip, società in house del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di gestire gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. N ...

Consip: nominato il cda. A Valeria Vaccaro la presidenza

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha provveduto a nominare, durante un'assemblea, il nuovo Consiglio di amministrazione di Consip Spa per il triennio 2020-2022, indicando nella carica d ...

Valeria Vaccaro è la nuova presidente di Consip, società in house del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di gestire gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. N ...Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha provveduto a nominare, durante un'assemblea, il nuovo Consiglio di amministrazione di Consip Spa per il triennio 2020-2022, indicando nella carica d ...