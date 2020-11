"Vai a ca... e", "Fatti i ca..i tuoi". Rissa furiosa al Grande Fratello Vip - (Di giovedì 19 novembre 2020) Novella Toloni Volano stracci tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma che, nel Cucurio insieme a Pierpaolo, ha dato della bugiarda alla showgirl calabrese scatenando la sua ira Non c'è dubbio: l'ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip ha smosso gli equilibri. In pochi giorni l'ex Temptation Island è riuscita a litigare con buona parte degli inquilini e creare dissapori nel gruppo. Il suo atteggiamento provocatorio non ha lasciato indifferenti i vipponi, prima tra tutti Elisabetta Gregoraci che, nelle scorse ore, ha avuto una violenta discussione con la Roma. Difficilmente si è vista Elisabetta Gregoraci perdere le staffe davanti alle telecamere, ma questa volta Selvaggia c'è riuscita. La nuova concorrente è stata mandata nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Durante la permanenza forzata nella trasandata ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Novella Toloni Volano stracci tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma che, nel Cucurio insieme a Pierpaolo, ha dato della bugiarda alla showgirl calabrese scatenando la sua ira Non c'è dubbio: l'ingresso di Selvaggia Roma nella casa delVip ha smosso gli equilibri. In pochi giorni l'ex Temptation Island è riuscita a litigare con buona parte degli inquilini e creare dissapori nel gruppo. Il suo atteggiamento provocatorio non ha lasciato indifferenti i vipponi, prima tra tutti Elisabetta Gregoraci che, nelle scorse ore, ha avuto una violenta discussione con la Roma. Difficilmente si è vista Elisabetta Gregoraci perdere le staffe davanti alle telecamere, ma questa volta Selvaggia c'è riuscita. La nuova concorrente è stata mandata nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Durante la permanenza forzata nella trasandata ...

Mussmauer : @AlMazza64 Va beh, dai. Un giro lo a vinto e, se non ricordo male, due podi al Tour li ha fatti. Se non vai in sali… - scullyddana : Vai bronzi fatti valere - APalini79 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Fatti vedere da uno bravo , quei soldi servono per famiglie e imprese italiane , po… - pulaelia : @gattusismo__ @EltonHolyStarr Almeno fatti alzare l’ingaggio e metti la clausola che non si mai, vai a finire come messi - Fabienik : @GrandeFratello #Selvaggiaroma vai a casa, sei stronza. Fatti una posizione non spettegolare su #eligreg .... scen… -