Vaccino, von der Leyen: 'Possibile ok Ema entro seconda metà dicembre' (Di venerdì 20 novembre 2020) Si avvicina l'approvazione dei contro il . L' Ema 'potrebbe dare un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione' nell'Ue dei vaccini contro la Covid-19 sviluppati da 'Biontech e Moderna' ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Si avvicina l'approvazione dei contro il . L' Ema 'potrebbe dare un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione' nell'Ue dei vaccini contro la Covid-19 sviluppati da 'Biontech e Moderna' ...

