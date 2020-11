Vaccino, von der leyen: «Possibile ok dell'Ema entro la seconda metà di dicembre» (Di giovedì 19 novembre 2020) Si avvicina l'approvazione dei vaccini contro il Covid. L' Ema »potrebbe dare un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione« nell'Ue dei vaccini contro la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 19 novembre 2020) Si avvicina l'approvazione dei vaccini contro il Covid. L' Ema »potrebbe dare un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione« nell'Ue dei vaccini contro la...

