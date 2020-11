Vaccino in Italia a gennaio: il piano di distribuzione ai cittadini (Di giovedì 19 novembre 2020) A fine gennaio in Italia 3,4 milioni di dosi di Vaccino anti-Covid, da destinare prima agli ospedali e alle Rsa, e una campagna su larga scala a partire dai più fragili. E’ quanto prevede una comunicazione inviata dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali, per la predisposizione del futuro piano vaccini anti-Covid. “Come noto – si legge nella comunicazione – l’Italia ha aderito all’iniziativa dell’Ue per l’acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini” e i primi “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno”. “In particolare – scrive Arcuri – il Vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all’Italia di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) A finein3,4 milioni di dosi dianti-Covid, da destinare prima agli ospedali e alle Rsa, e una campagna su larga scala a partire dai più fragili. E’ quanto prevede una comunicazione inviata dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali, per la predisposizione del futurovaccini anti-Covid. “Come noto – si legge nella comunicazione – l’ha aderito all’iniziativa dell’Ue per l’acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini” e i primi “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno”. “In particolare – scrive Arcuri – ilPfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe all’di ...

ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - MSF_ITALIA : #Moderna ha annunciato un vaccino per il #Covid19 che dovrebbe essere efficace al 94,5%, ma per parlare di efficaci… - MSF_ITALIA : Si stima che circa l’80% delle dosi iniziali del vaccino di #Moderna siano già vincolate da accordi bilaterali non… - p_fpz : RT @lucianocapone: Arcuri era stato avvisato dal @MinisteroSalute di rifornirsi di siringhe per il vaccino anti Covid, ma non ha bandito ga… - katiasantange11 : RT @alanfriedmanit: Ho sognato che l’Italia abbia finalmente chiesto e ricevuto i €37mld di prestiti agevolati #Mes e che abbia saputo usar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia Piano vaccino anti-Covid: quando arriva in Italia e come sarà distribuito Corriere della Sera Covid, solo 3 italiani su 10 vogliono vaccinarsi. Fauci: «Un errore, bisogna proteggersi». Ecco quali antidoti sono già pronti

I dati di un sondaggio Ipsos diffusi dalla trasmissione DiMartedì su La7 sono infatti scioccanti: l’Italia rischia di rimanere al palo e in lockdown se è vero che solo il 37% degli italiani è pronto a ...

Picco seconda ondata, Pregliasco: «Curva in crescita lineare, nei prossimi giorni ci aspettiamo un calo»

Quando vedremo il picco dei casi di Covid-19 in Italia? «Non ci sarà un picco ... Quanto alle speranze suscitate dagli ultimi annunci sui vaccini in sperimentazione, «si tratta di dati interessanti.

I dati di un sondaggio Ipsos diffusi dalla trasmissione DiMartedì su La7 sono infatti scioccanti: l’Italia rischia di rimanere al palo e in lockdown se è vero che solo il 37% degli italiani è pronto a ...Quando vedremo il picco dei casi di Covid-19 in Italia? «Non ci sarà un picco ... Quanto alle speranze suscitate dagli ultimi annunci sui vaccini in sperimentazione, «si tratta di dati interessanti.