Vaccino Covid, von der Leyen: “Possibile ok Ema seconda metà dicembre” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Ema “potrebbe dare un’autorizzazione condizionata alla commercializzazione” nell’Ue dei vaccini contro il Covid-19 sviluppati da “Biontech e Moderna” nella “seconda metà di dicembre 2020, se non sorgono problemi”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. Si tratta del “primo passo”, continua von der Leyen, spiegando che le dosi arriverebbero inizialmente in “piccoli numeri”, destinati poi a crescere a mano a mano che procede la produzione. E’ quanto mai importante, insiste, che gli Stati membri “sviluppino dei piani di vaccinazione”, stabilendo per tempo quali sono le categorie che devono essere vaccinate per prime, come “i lavoratori della sanità e gli anziani”. Covid, Conte: “Stretto coordinamento con Ue contro nuova ... Leggi su udine20 (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Ema “potrebbe dare un’autorizzazione condizionata alla commercializzazione” nell’Ue dei vaccini contro il-19 sviluppati da “Biontech e Moderna” nella “di dicembre 2020, se non sorgono problemi”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles. Si tratta del “primo passo”, continua von der, spiegando che le dosi arriverebbero inizialmente in “piccoli numeri”, destinati poi a crescere a mano a mano che procede la produzione. E’ quanto mai importante, insiste, che gli Stati membri “sviluppino dei piani di vaccinazione”, stabilendo per tempo quali sono le categorie che devono essere vaccinate per prime, come “i lavoratori della sanità e gli anziani”., Conte: “Stretto coordinamento con Ue contro nuova ...

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - Michel_Uccia : RT @Acidelius: Avete notato quanto le Op??????????????????-??-????, tali Lega e FDI, si stiano interessando alla salute, ai finti malati, ai finti mor… - ArditoAspetto : RT @LorStecchetti: In nove mesi Lascienza non ha capito come è nato, come si diffonde e come si cura il Covid. Però ha trovato il vaccino. -