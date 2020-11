Vaccino Covid Italia, Arcuri: "Ecco quando arriverà" (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - Domenico Arcuri ha parlato in conferenza stampa dell'attuale situazione Italiana nella lotta al coronavirus: " Numeri apparentemente in crescita, ma la forza del virus, grazie alle misure messe ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - Domenicoha parlato in conferenza stampa dell'attuale situazionena nella lotta al coronavirus: " Numeri apparentemente in crescita, ma la forza del virus, grazie alle misure messe ...

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Coronavirus, Arcuri annuncia bando su siringhe e aghi: “Sarà acquisto corposo in vista del vaccino anti-Covid che arriver… - s_sironi : #19novembre, se chi gestirà la logistica del #vaccino non ha presente nemmeno i giorni del calendario ... siamo mes… -