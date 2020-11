Vaccino Covid in Italia | quando arriva e come sarà distribuito | il piano del governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) A fine gennaio 3,4 milioni di dosi dianti-, da destinare prima agli ospedali e alle Rsa, e una campagna su larga scala a partire dai più fragili. È quanto prevede una comunicazione visionata dall’Adnkronos e inviata dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali, per la predisposizione del futurovaccini anti-. “noto – si legge nella comunicazione – l’ha aderito all’iniziativa dell’Ue per l’acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini” e i primi “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno”. “In particolare – scrive Arcuri – ilPfizer, il cui iter di validazione sembra essere, ad oggi, il più avanzato, permetterebbe ...