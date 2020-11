Vaccino Covid distribuzione, la mail di Arcuri alle Regioni: «Prima ospedali e Rsa» (Di giovedì 19 novembre 2020) Vaccino Covid distribuzione, Domenico Arcuri ha iniziato a muovere i primi passi e a delineare un piano. Il commissario per l’emergenza ha inviato una mail ai presidenti delle Regioni e, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. Una missiva, di cui è entrata in possesso dell’Adnkronos, che ha pubblicato alcune parti in un articolo uscito ieri in tarda serata. “L’Italia ha aderito all’iniziativa dell’Ue per l’acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini” e i primi “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno”. leggi anche l’articolo —> Ilaria Capua: «Rischi dal contagio animale, se Covid diventa panzoozia perdiamo il controllo» “In particolare il Vaccino Pfizer, il cui iter di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020), Domenicoha iniziato a muovere i primi passi e a delineare un piano. Il commissario per l’emergenza ha inviato unaai presidenti dellee, per conoscenza, ai ministri della Salute e degli Affari regionali. Una missiva, di cui è entrata in possesso dell’Adnkronos, che ha pubblicato alcune parti in un articolo uscito ieri in tarda serata. “L’Italia ha aderito all’iniziativa dell’Ue per l’acquisto del più ampio portafoglio possibile di vaccini” e i primi “potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno”. leggi anche l’articolo —> Ilaria Capua: «Rischi dal contagio animale, sediventa panzoozia perdiamo il controllo» “In particolare ilPfizer, il cui iter di ...

