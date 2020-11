Vaccino anti-Covid: precedenza agli ospedali e alle Rsa. Poi gli altri (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Vaccino anti-Covid arriverà e le prime 3,4 milioni di dosi saranno disponibili entro gennaio 2021. Su questo ormai sembrano ormai tutti convinti. Anche il commissario per l’emergenza Arcuri, il quale, con una lettera inviata a tutte le Regioni spiega come predisporre il piano di conservazione e somministrazione. Il Vaccino anti Covid-19 arriverà nel 2021: a chi la precedenza e perché in una lettera alle regioni del commissario Arcuri Leggi anche › Vaccino anti Covid di Pfizer «efficace al 90 per cento»: Italia in pole position per averlo › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilarriverà e le prime 3,4 milioni di dosi saranno disponibili entro gennaio 2021. Su questo ormai sembrano ormai tutti convinti. Anche il commissario per l’emergenza Arcuri, il quale, con una lettera inviata a tutte le Regioni spiega come predisporre il piano di conservazione e somministrazione. Il-19 arriverà nel 2021: a chi lae perché in una letteraregioni del commissario Arcuri Leggi anche ›di Pfizer «efficace al 90 per cento»: Italia in pole position per averlo › ...

La Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-coronavirus danno un'efficacia al 95%.

(Teleborsa) - È partito l'iter burocratico e logistico per far sì che a fine gennaio i primi italiani ricevano il vaccino contro la Covid-19. Ieri il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha ...

Kathrin Jansen, la donna che da Manhattan ha guidato i 550 ricercatori del vaccino Pfizer

... stati illustrati i dati del completamento della Fase 3 e il colosso americano Pfizer fa sapere che il suo candidato vaccino anti-Covid è efficace al 95% e non ha avuto effetti collaterali gravi.

