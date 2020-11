Vaccino anti Covid | c’è il piano | niente panico | ecco chi lo prenderà per primo

Leggi su chenews

(Di giovedì 19 novembre 2020) In attesa dell’arrivo in Italia delo dei vaccini, il governo ha già pronto ilper la distribuzione. A sentire le grandi aziende farmaceutiche che se ne stanno occupando, sembra ormai imminente l’arrivo del. Poco importa se c’è in atto una strategica guerra dei numeri per cui se per un’azienda ilè sicuro al 94.5%, per quella concorrente è 95%. Risolte le scaramucce e con ilin casa, il Governo ha già in mente quale sarà il metodo di distribuzione. Tra le priorità dell’esecutivo c’è quella di “somministrare ildirettamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi ...