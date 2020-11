Vaccini, l’Italia sceglie Pfizer: il piano Arcuri per le prime dosi a gennaio (Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha firmato una circolare inviata alle Regioni. Il messaggio per tutti è lo stesso: in vista dell’arrivo del vaccino, bisogna organizzarsi. Lo riporta La Stampa. Nel documento, Arcuri chiede alle amministrazioni regionali le informazioni sulle strutture locali che potrebbero distribuire le prime dosi del vaccino, tuttora in fase di validazione ma potenzialmente disponibile a partire dal 2021. Nella comunicazione si fa riferimento, in particolare, a quello di Pfizer, che sembra essere nello stadio più avanzato. Se le promesse saranno mantenute, permetterebbe all’Italia di poter contare, già «da fine gennaio, su 3,4 milioni di dosi da somministrare a 1,7 milioni di persone». Per la distribuzione ci si muoverà in base a un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha firmato una circolare inviata alle Regioni. Il messaggio per tutti è lo stesso: in vista dell’arrivo del vaccino, bisogna organizzarsi. Lo riporta La Stampa. Nel documento,chiede alle amministrazioni regionali le informazioni sulle strutture locali che potrebbero distribuire ledel vaccino, tuttora in fase di validazione ma potenzialmente disponibile a partire dal 2021. Nella comunicazione si fa riferimento, in particolare, a quello di, che sembra essere nello stadio più avanzato. Se le promesse saranno mantenute, permetterebbe aldi poter contare, già «da fine, su 3,4 milioni dida somministrare a 1,7 milioni di persone». Per la distribuzione ci si muoverà in base a un ...

