Vaccini Covid, a fine gennaio arriveranno 3,4 milioni di dosi (Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario per l'emergenza Arcuri ha dichiarato che le prime dosi dei Vaccini anti Covid arriveranno verso la fine di gennaio 2021. Saranno destinate alle persone più fragili, ossia pazienti di ospedali e Rsa. Successivamente ne usufruiranno anche gli altri cittadini. "La priorità è salvaguardare quei luoghi che durante la pandemia hanno rappresentato il canale principale di contagio e diffusione del virus" – si legge nel Piano per i Vaccini – "Il vaccino verrà somministrato direttamente nelle strutture ospedaliere e nei presidi residenziali per anziani". All'Italia verranno consegnate 3,4 milioni di dosi del vaccino Pfizer.

