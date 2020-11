Vaccini anti Covid | quali sono le differenze | quando saranno disponibili e tutto quello che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nel mondo, sono attualmente 46 i vaccini anti-Covid in sperimentazione clinica, cioè sull’uomo, ma sono almeno 180 quelli in via di studio. I più vicini al traguardo finale e quindi alla distribuzione sono tre: Moderna, Pfizer-Biontech e AstraZeneca/Oxford. A che punto siamo? Quali sono le differenze e, soprattutto, quando arriveranno in Italia? Abbiamo fatto il punto con il professor Claudio Cricelli, Presidente della Società italiana di medicina generale e abbiamo dedotto che una cosa è certa: tutti saranno vaccini sicuri e saranno distribuiti solo a studi ultimati, ma solo il tempo permetterà di rispondere a tutte le domande.