Usa-Ue, vista Berlino. Così la Fondazione Adenauer scruta l'era Biden (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempi di conferme e cambiamenti per l'alleanza atlantica. Dopo la sconfitta dell'isolazionista Donald Trump, sono in molti su entrambe le sponde dell'Atlantico ad auspicare un cambio di passo, seppur declinandolo a modo loro. Il presidente eletto Joe Biden, dal canto suo, ha promesso di riaffacciarsi ai tavoli multilaterali e lavorare per rinsaldare la fiducia (quantomeno un po' claudicante, dopo gli scorsi quattro anni) degli alleati europei. L'Europa, però, non ha una risposta unica da dare a Biden, a partire dalla Difesa. Per esempio, Emmanuel Macron è dell'idea che debba raffrontarsi con gli alleati oltreoceano in veste di potenza globale più autonoma, dotata di una difesa indipendente e un'autonomia strategica. Al che la ministra tedesca della difesa e presidente della CDU Annegret Kramp-Karrembauer ha prontamente ribattuto che sì, l'autonomia ...

WASHINGTON D.C. - Il Dipartimento di Stato degli Usa ha annunciato che i prodotti degli insediamenti israeliani nell'Area C della Cisgiordania possono essere etichettati come "Made in Israel". Lo ripo ...

(ANSA) - TEL AVIV, 19 NOV - Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che i prodotti degli insediamenti israeliani nell'Area C della Cisgiordania possono essere etichettati come 'Made in Israel'. Lo ...

