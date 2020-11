Usa, Pompeo a Psagot: è primo segretario di Stato in insediamento israeliano in Cisgiordania (Di giovedì 19 novembre 2020) Visita del segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Psagot, colonia israeliana in Cisgiordania. E' la prima visita ufficiale di un segretario di Stato americano in carica in un insediamento oltre la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Visita deldiUsa Mike, colonia israeliana in. E' la prima visita ufficiale di undiamericano in carica in unoltre la ...

