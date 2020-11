Usa, nasce Amazon Pharmacy: medicinali in vendita online, con o senza ricetta. Ecco come funziona (Di giovedì 19 novembre 2020) Usa, nasce Amazon Pharmacy: vendita farmaci online con e senza ricetta Amazon estende il suo business al mercato dei medicinali: negli Usa, infatti, è stato lanciato Amazon Pharmacy, un nuovo servizio di consegna online di farmaci, sia per quanto riguarda quelli generici sia per quelli che richiedono la prescrizione del medico. Il colosso fondato da Jeff Bezos si è subito fatto sentire sui mercati: i titoli di alcune catene di farmacie statunitensi infatti sono crollati a Wall Street, un po’ come era successo nel 2017 nel comparto alimentare quando l’azienda di e-commerce aveva acquistato la catena Whole Food. Tra ieri e l’altroieri, Walgreens Boots Alliance e Cvs ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Usa,farmacicon eestende il suo business al mercato dei: negli Usa, infatti, è stato lanciato, un nuovo servizio di consegnadi farmaci, sia per quanto riguarda quelli generici sia per quelli che richiedono la prescrizione del medico. Il colosso fondato da Jeff Bezos si è subito fatto sentire sui mercati: i titoli di alcune catene di farmacie statunitensi infatti sono crollati a Wall Street, un po’era successo nel 2017 nel comparto alimentare quando l’azienda di e-commerce aveva acquistato la catena Whole Food. Tra ieri e l’altroieri, Walgreens Boots Alliance e Cvs ...

Da qui nasce il dibattito su quali funzioni digitali sia opportuno o meno integrare all’interno di una vettura rispetto a quelle analogiche tradizionali.

La strana vita negli USA del rignanese Joe Dell (Del Vecchio) di J.W. Spurlock

Questa è una breve biografia sul mio bisnonno, Giuseppe Scipione Del Vecchio , emigrato in USA nel 1912 e deceduto nel marzo 1962.

