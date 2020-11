Usa, il legale di Trump: «Piano centralizzato per truccare i risultati nelle città guidate dai dem» (Di giovedì 19 novembre 2020) Diciamo che chi ci capisce è bravo. Parliamo delle contestazioni e dei ricorsi di Donald Trump al voto che avrebbe incoronato Joe Biden a 46° presidente degli Stati Uniti d’America. Mentre il suo legale Rudy Giuliani rinunciava alla contesa nel Michigan, in un tweet Trump annunciava la propria vittoria elettorale, dando appuntamento per la conferma ad un’apposita conferenza stampa convocata per le 18 ora italiana. Gli avvocati, vi si legge, presenteranno «un chiaro e fattibile cammino verso la vittoria. Tutti i pezzi stanno andando al loro posto». Tranne quello del Michigan, ovviamente. Giuliani accusa giudici e stampa Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Giuliani ha denunciato l’esistenza di «un Piano centralizzato per condurre frodi elettorali in grandi città controllate dai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Diciamo che chi ci capisce è bravo. Parliamo delle contestazioni e dei ricorsi di Donaldal voto che avrebbe incoronato Joe Biden a 46° presidente degli Stati Uniti d’America. Mentre il suoRudy Giuliani rinunciava alla contesa nel Michigan, in un tweetannunciava la propria vittoria elettorale, dando appuntamento per la conferma ad un’apposita conferenza stampa convocata per le 18 ora italiana. Gli avvocati, vi si legge, presenteranno «un chiaro e fattibile cammino verso la vittoria. Tutti i pezzi stanno andando al loro posto». Tranne quello del Michigan, ovviamente. Giuliani accusa giudici e stampa Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Giuliani ha denunciato l’esistenza di «unper condurre frodi elettorali in grandicontrollate dai ...

Piu_Europa : Assieme alle elezioni per il nuovo presidente Usa, si è votato in 5 Stati sulla legalizzazione della #Cannabis. Sal… - Adnkronos : #ElezioniUsa, studio legale #Trump in #Pennsylvania abbandona il caso - zazoomblog : Usa il legale di Trump: «Piano centralizzato per truccare i risultati nelle città guidate dai dem» - #legale… - SecolodItalia1 : Usa, il legale di Trump: «Piano centralizzato per truccare i risultati nelle città guidate dai dem»… - antoniodb69 : RT @marina_catucci: Sydney Powell. Legale della campagna Trump. Sta accusando Hugo Chavez di aver preparato il tavolo per una massiccia cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa legale Usa, il legale di Trump: «Piano centralizzato per truccare i risultati nelle città guidate dai... Il Secolo d'Italia Vedova tiene il cadavere del marito in un freezer per un anno in camera da letto: non voleva separarsi da lui

Barbara Watters, 68 anni, non si è mai rassegnata alla perdita di suo marito. Non voleva lasciarlo andare, non voleva che fosse sepolto sotto terra e non sopportava l’idea che ...

Usa 2020: Biden e Trump, due presidenti da record

Per la Cnn, Biden vince in Georgia e Trump in North Carolina Usa 2020, le prossime tappe verso la Casa Bianca ... Nel frattempo, la campagna elettorale di Trump ha ritirato l'azione legale in Michigan ...

Barbara Watters, 68 anni, non si è mai rassegnata alla perdita di suo marito. Non voleva lasciarlo andare, non voleva che fosse sepolto sotto terra e non sopportava l’idea che ...Per la Cnn, Biden vince in Georgia e Trump in North Carolina Usa 2020, le prossime tappe verso la Casa Bianca ... Nel frattempo, la campagna elettorale di Trump ha ritirato l'azione legale in Michigan ...