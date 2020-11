Usa, è record di 250mila morti per covid. E a New York scuole chiuse (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Mentre negli Stati Uniti è stata sfondato il numero record dei 250.000 morti a causa del Covid-19, a New York chiudono di nuovo le scuole dopo avere riaperto a fine settembre. Come riferisce il New York Times, la misura precauzionale è stata decisa dal sindaco della città, Bill De Blasio, per frenare la pandemia di Sars-Cov-2. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Mentre negli Stati Uniti è stata sfondato il numero record dei 250.000 morti a causa del Covid-19, a New York chiudono di nuovo le scuole dopo avere riaperto a fine settembre. Come riferisce il New York Times, la misura precauzionale è stata decisa dal sindaco della città, Bill De Blasio, per frenare la pandemia di Sars-Cov-2.

Mentre negli Stati Uniti e' stata sfondato il numero record dei 250.000 morti a causa del Covid-19, a New York chiudono di nuovo le scuole dopo avere riaperto a fine settembre. Come riferisce il New Y ...