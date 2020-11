Uragano Iota, in America Centrale il bilancio sale a 28 morti (Di giovedì 19 novembre 2020) In America Centrale l’Uragano Iota ha ucciso 28 persone per poi essere declassato a tempesta tropicale. Tragico il bilancio anche in Nicaragua. Il bilancio al momento è di ventotto morti nell’America Centrale e almeno diciotto morti in Nicaragua. L’Uragano Iota, che nelle ultime ore è stato declassato per intensità a tempesta tropicale continua purtroppo a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Inl’ha ucciso 28 persone per poi essere declassato a tempesta tropicale. Tragico ilanche in Nicaragua. Ilal momento è di ventottonell’e almeno diciottoin Nicaragua. L’, che nelle ultime ore è stato declassato per intensità a tempesta tropicale continua purtroppo a L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : Giusto per capire la qualità dell'informazione anche nel mondo: stavo seguendo l'uragano Iota, si stanno diffondend… - borghi_claudio : Abbiamo sufficienti casini noi per preoccuparci di quelli degli altri però un pensiero per quei poveretti del Nicar… - InMeteo : Uragano Iota: l’isola di Providencia, in Colombia, è stata totalmente devastata - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le impressionanti immagini del passaggio dell'#uragano #Iota in #Honduras VIDEO #ANSA… - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: Le impressionanti immagini del passaggio dell'#uragano #Iota in #Honduras VIDEO #ANSA -