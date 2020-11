Uomini e Donne news, parla la ex di Andrea Cerioli: la verità che nessuno si aspettava (Di giovedì 19 novembre 2020) Sabato scorso, subito dopo l’intervista rilasciata da Andrea Cerioli e dalla fidanzata Arianna Cirrincione a Verissimo, la ex di lui, Valentina Rapisarda, ha fatto delle battute molto infelici senza mai nominare la coppia ma deridendola apertamente e affermando che nel programma aveva detto solo cavolate. Ovviamente tutti hanno pensato che avesse del rancore nei confronti dell’ex, che anche lei come Arianna aveva conosciuto a Uomini e Donne, ma lei di primo acchito aveva smentito. Nelle ultime ore, però, deve averci ripensato, visto che è tornata sull’argomento e sempre su Instagram, ai fan che glielo chiedevano, ha ammesso di essere stata molto male per Andrea Cerioli in quanto gli aveva dato molto nel corso del rapporto. Aveva continuato a sperare di tornare con lui fino a quando non ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 novembre 2020) Sabato scorso, subito dopo l’intervista rilasciata dae dalla fidanzata Arianna Cirrincione a Verissimo, la ex di lui, Valentina Rapisarda, ha fatto delle battute molto infelici senza mai nominare la coppia ma deridendola apertamente e affermando che nel programma aveva detto solo cavolate. Ovviamente tutti hanno pensato che avesse del rancore nei confronti dell’ex, che anche lei come Arianna aveva conosciuto a, ma lei di primo acchito aveva smentito. Nelle ultime ore, però, deve averci ripensato, visto che è tornata sull’argomento e sempre su Instagram, ai fan che glielo chiedevano, ha ammesso di essere stata molto male perin quanto gli aveva dato molto nel corso del rapporto. Aveva continuato a sperare di tornare con lui fino a quando non ...

