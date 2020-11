‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 11 20

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Io sto fondando un fanclub per Gianluca De Matteis, eh, ve lo dico subito. Non mi frega che sia stato un tronista totalmente inutile che al 19 di novembre non ha creato una mazza di niente e che se domani sparisse non ce ne accorgeremmo nemmeno, io quando assisto a questi trappoloni costruiti ad arte a danno di una persona la prendo sotto l’ala a priori. Rendiamoci conto che Gianluca non solo è stato messo alle strette in tutti i modi dalla conduttrice che per più puntate gli ha sguinzagliato contro i suoi scagnozzi istruiti ad arte, ma oggi ha dovuto pure beccarsi Davide Danadei (cioè Davide Donadei, quello che sbrodolava come un un dodicenne ingrifato davanti alle minne della Di Padua) che gli spiega perché lui è un bravo tronista e le sue esterne sono piene di emoSSSSSioni, mentre Gianluca non ha costruito niente. Dlin Dlon, comunicazione di servizio: Davide, il fatto che il tuo ...