Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Michele lascia Giada, prime liti per Riccardo (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che si tornerà a parlare di Michele e di Roberta. Quest’ultima continuerà a mostrarsi alquanto irremovibile in merito alle decisioni prese sul cavaliere. Riccardo, invece, si troverà ad affrontare le prime discussioni con alcune dame del parterre. In merito al trono classico, invece, Gianluca rimarrà senza corteggiatrici, mentre Davide uscirà sia con Chiara sia con Beatrice. Spoiler puntata di oggi: liti al trono over Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 19 novembre, rivelano che Michele prenderà una drastica decisione su ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelladidivedremo che si tornerà a parlare die di Roberta. Quest’ultima continuerà a mostrarsi alquanto irremovibile in merito alle decisioni prese sul cavaliere., invece, si troverà ad affrontare lediscussioni con alcune dame del parterre. In merito al trono classico, invece, Gianluca rimarrà senza corteggiatrici, mentre Davide uscirà sia con Chiara sia con Beatrice. Spoilerdial trono over Ledelladidi, giovedì 19 novembre, rivelano cheprenderà una drastica decisione su ...

