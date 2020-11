Uomini e Donne anticipazioni, Gemma sempre più scandalosa: i suoi giochini con la panna (Di giovedì 19 novembre 2020) Gemma Galgani appare sempre più sicura di sé e in puntata a Uomini e Donne gioca a fare la sensuale frequentando ben tre Uomini: Biagio, Maurizio (che ha cinquant’anni ed esce anche con Valentina, 37enne) e una new entry di appena 41 anni arrivata appositamente per lei. Ma non finisce qui, perché nell’ultima registrazione la dama di Torino ha scandalizzato il pubblico in studio con un’affermazione alquanto spinta, che stona un po’ sulla bocca di una 72enne, per quanto giovanile e molto curata nell’immagine. Tutto è nato perché in studio è stato festeggiato il compleanno di Tina Cipollari e Maria De Filippi ha fatto preparare per la sua opinionista di fiducia una grande torta con la panna. Gemma ha chiesto se potevano portarla fuori, visto che in passato Tina gliene ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 novembre 2020)Galgani apparepiù sicura di sé e in puntata agioca a fare la sensuale frequentando ben tre: Biagio, Maurizio (che ha cinquant’anni ed esce anche con Valentina, 37enne) e una new entry di appena 41 anni arrivata appositamente per lei. Ma non finisce qui, perché nell’ultima registrazione la dama di Torino ha scandalizzato il pubblico in studio con un’affermazione alquanto spinta, che stona un po’ sulla bocca di una 72enne, per quanto giovanile e molto curata nell’immagine. Tutto è nato perché in studio è stato festeggiato il compleanno di Tina Cipollari e Maria De Filippi ha fatto preparare per la sua opinionista di fiducia una grande torta con laha chiesto se potevano portarla fuori, visto che in passato Tina gliene ...

