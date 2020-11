“Una zingara”. GF Vip, choc contro Selvaggia Roma. Tutti contro la nuova entrata (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora un furibondo litigio si è verificato nelle scorse ore tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, rendendo il ‘Grande Fratello Vip’ ad altissima tensione. Uno scontro molto acceso quello che è avvenuto tra le due gieffine. “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”, ha dichiarato con il tono di voce abbastanza alto la Gregoraci, che ormai sembra aver perso completamente la pazienza. E l’influencer Romana pare proprio abbia raggiunto il suo scopo: farla imbestialire. Dopo tutto quello che è accaduto in queste ore, hanno preso la parola anche alcuni personaggi esterni al reality show. Praticamente Tutti sono concordi nel dare ragione all’ex moglie di Flavio Briatore. Selvaggia è anche scoppiata a piangere perché pare che gli altri coinquilini ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora un furibondo litigio si è verificato nelle scorse ore tra Elisabetta Gregoraci e, rendendo il ‘Grande Fratello Vip’ ad altissima tensione. Uno smolto acceso quello che è avvenuto tra le due gieffine. “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”, ha dichiarato con il tono di voce abbastanza alto la Gregoraci, che ormai sembra aver perso completamente la pazienza. E l’influencerna pare proprio abbia raggiunto il suo scopo: farla imbestialire. Dopo tutto quello che è accaduto in queste ore, hanno preso la parola anche alcuni personaggi esterni al reality show. Praticamentesono concordi nel dare ragione all’ex moglie di Flavio Briatore.è anche scoppiata a piangere perché pare che gli altri coinquilini ...

