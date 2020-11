“Una stangona…” L’abbiamo vista a Avanti un altro con Bonolis, ora si scopre la verità su Luna (Di giovedì 19 novembre 2020) Luna Scognamiglio è una ragazza di 17 anni di Vietri sul Mare (SA), alunna dell’edizione 2020 de Il Collegio 5. In tv ha partecipato anche al programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Una delle poche ragazze, contando tutte le edizioni, ad aver avuto un flirt palesato agli occhi dei telespettatori in un montaggio video de Il Collegio. Ma la classe del 1992 per Luna Scognamiglio non è stata l’unica apparizione televisiva che l’ha vista protagonista, anzi, quella a Il Collegio è stata la seconda presenza, in ordine cronologico, della Sconamiglio in tv. La prima è avvenuta nell’era pre-covid, a febbraio di quest’anno. (Continua dopo le foto) Luna Scognamiglio fece una piccola apparizione ad Avanti un altro di Paolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)Scognamiglio è una ragazza di 17 anni di Vietri sul Mare (SA), alunna dell’edizione 2020 de Il Collegio 5. In tv ha partecipato anche al programma di Paoloun. Una delle poche ragazze, contando tutte le edizioni, ad aver avuto un flirt palesato agli occhi dei telespettatori in un montaggio video de Il Collegio. Ma la classe del 1992 perScognamiglio non è stata l’unica apparizione televisiva che l’haprotagonista, anzi, quella a Il Collegio è stata la seconda presenza, in ordine cronologico, della Sconamiglio in tv. La prima è avvenuta nell’era pre-covid, a febbraio di quest’anno. (Continua dopo le foto)Scognamiglio fece una piccola apparizione adundi Paolo ...

5021ZAIN : no scherzone sono già qua c'è un'altra new entry, una stangona nera coi fros, voglio già sposarla wtf - Roby81028215 : @FRAGOLA1986 Wow ma sei una stangona, sei tu almeno ???? - lexotanlover : @bavbieturico @reginastefy @stefyorlandobot No no, è uguale. È lei che è una stangona -