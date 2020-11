Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme | il ritorno delle ragazze Gilmore in prima serata su La5

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 novembre 2020) Unaper- DiQuattro anni dopo l’atteso, è la volta per il debutto in chiaro. Unaper– Disequel della serie cult targato Netflix approderà su La5. La rete, che in questi anni ha trasmesso e ritrasmesso le repliche con risultati d’ascolto sempre positivi, trasmetterà prossimamente (periodo strenne) i nuovi episodi in. A distanza di 9 anni dal finale di serie, che non aveva soddisfatto pienamente, lesono tornate nel 2016 con quattro nuovi episodi, ciascuno dedicato ad una stagione dell’anno, dalla durata di 90 minuti (circa il doppio rispetto ai tradizionali episodi in onda su ...