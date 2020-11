Un Posto al Sole: venerdì 20 novembre Doppia Puntata (Di venerdì 20 novembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Pronta una Doppia Puntata della soap opera ambientata a Napoli per recuperare quella saltata qualche settimana fa. Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda la programmazione della serie tv Un Posto al Sole. venerdì 20 novembre, infatti, a partire dalle 20:20 verrà mandata in onda una Doppia Puntata della soap opera ambientata a Napoli. La motivazione di questa scelta è presto detta: qualche settimana fa una Puntata era saltata per una diretta del Parlamento. La Puntata non è mai stata recuperata, da qui la scelta del doppio episodio. Se non vi siete resi conto della differenza è perchè, contrariamente a quanto è sempre successo dall’inizio ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020) Unal, anticipazioni. Pronta unadella soap opera ambientata a Napoli per recuperare quella saltata qualche settimana fa. Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda la programmazione della serie tv Unal20, infatti, a partire dalle 20:20 verrà mandata in onda unadella soap opera ambientata a Napoli. La motivazione di questa scelta è presto detta: qualche settimana fa unaera saltata per una diretta del Parlamento. Lanon è mai stata recuperata, da qui la scelta del doppio episodio. Se non vi siete resi conto della differenza è perchè, contrariamente a quanto è sempre successo dall’inizio ...

Tomlinsonxangel : RT @cmonvknow: c’è posto solo per un sole - twentyeightxvi : RT @cmonvknow: c’è posto solo per un sole - GiulioSorace : @NetflixIT RAFFAELE DI UN POSTO AL SOLE E MUTI TUTTI - FLoyakono : Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo: dev' esserci, lo sento, in… - gioxloueh : RT @cmonvknow: c’è posto solo per un sole -