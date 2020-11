Un Posto al Sole, la foto “reale” del matrimonio di Arianna e Filippo: gli attori il giorno del “si” (Di giovedì 19 novembre 2020) La soap opera napoletana Un Posto al Sole è una delle più seguite e amate della televisione italiana. Nelle ultime ore due attori hanno festeggiato il terzo anniversario e i fan hanno fatto i salti di gioia. Si tratta di Michelangelo Tommaso (Filippo) e Samanta Piccinetti (Arianna). Ecco la foto del lieto evento. Un Posto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) La soap opera napoletana Unalè una delle più seguite e amate della televisione italiana. Nelle ultime ore duehanno festeggiato il terzo anniversario e i fan hanno fatto i salti di gioia. Si tratta di Michelangelo Tommaso () e Samanta Piccinetti (). Ecco ladel lieto evento. UnL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: RISTORI:se la tua regione lo chiude il governo ti danno qualcosa..se chiude la tua regione te lo prendi in quel posto.… - ClaudioDeglinn2 : RISTORI:se la tua regione lo chiude il governo ti danno qualcosa..se chiude la tua regione te lo prendi in quel pos… - Jpolemica666 : @la_laglossy Beh come profondità della trama direi che Un posto al sole sia nettamente meglio - Jpolemica666 : RT @la_laglossy: •La mia amica ha paragonato Suburra a un posto al sole. Un posto al sole?Povera me• - amazighgirlx : Mi obbligavano a dire l'ave Maria ogni mattina, e un giorno io e una mia amica ci siamo messe a ridere perché ci er… -