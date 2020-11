UN POSTO AL SOLE, anticipazioni doppia puntata di venerdì 20 novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) anticipazioni doppia puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 19 novembre 2020, eccezionalmente alle ore 20,20: Il rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) peggiora ancora, con una ricaduta che riguarderà anche Rossella (Giorgia Gianetiempo) e il lavoro giornalistico del Saviani, ma chissà che qualcosa non cambi la situazione. Leggi anche: Daydreamer: CAN, nessuno più lo vuole! E Sanem? anticipazioni Marina (Nina Soldano) fa il possibile per arginare le proteste degli operai, intanto Fabrizio (Giorgio Borghetti) ostenta una falsa sicurezza e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si gode il risultato dei suoi intrighi. Guido (Germano Bellavia) cerca di dare dei consigli a Cotugno (Walter Melchionda), ma forse ne avrebbe ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 19 novembre 2020)di Unalin onda giovedì 19, eccezionalmente alle ore 20,20: Il rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) peggiora ancora, con una ricaduta che riguarderà anche Rossella (Giorgia Gianetiempo) e il lavoro giornalistico del Saviani, ma chissà che qualcosa non cambi la situazione. Leggi anche: Daydreamer: CAN, nessuno più lo vuole! E Sanem?Marina (Nina Soldano) fa il possibile per arginare le proteste degli operai, intanto Fabrizio (Giorgio Borghetti) ostenta una falsa sicurezza e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si gode il risultato dei suoi intrighi. Guido (Germano Bellavia) cerca di dare dei consigli a Cotugno (Walter Melchionda), ma forse ne avrebbe ...

