Un posto al sole, anticipazioni 23 novembre: Rossella e Patrizio fanno nascere il bimbo di Clara

Un lieto evento movimenterà le vicende di Un posto al sole nell'episodio in onda lunedì 23 novembre. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che Patrizio e Rossella nuovamente complici ed affiatati, faranno nascere il bimbo di Clara. Tuttavia, la felicità del momento, rischierà di essere rovinata da qualcuno. Nel frattempo, Michele sarà sempre più combattuto tra la sua vocazione di giornalista e la fragilità emotiva di Silvia. Infine, Cotugno riuscirà a liberarsi di Cinzia, ma quest'ultima prima di lasciare l'abitazione, gli rivelerà qualcosa che lo inquieterà non poco.

