Un esorcismo contro il capitalismo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 20 novembre 2020) In un periodo in cui i casi di positività al Coronavirus sono in rilevante aumento anche nell’arcipelago nipponico, ieri a Tokyo si è superata la quota 500 (su un numero irrisorio di test però) per la prima volta dall’inizio della pandemia, restano ancora pochi i film giapponesi che hanno cercato di riflettere su questo momento storico ancora, per altro, in fieri. Alcuni mesi fa abbiamo scritto dell’omnibus Stato di emergenza, prodotto da Amazon a cui partecipò con un notevole corto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.