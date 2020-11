Un bambino di 9 anni ha chiesto di allenare il Derby County

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo l’esonero di Philip Cocu, ilè alla ricerca di un allenatore e ha avuto una candidatura speciale. AS infatti racconta che undi 9si è proposto per guidare la squadra, scrivendo una lettera al club. Il piccolo Toby Hall ha spiegato nel dettaglio i suoi piani, sostenendo di essere tagliato per il ruolo perché sa giocare bene a calcio e perché ai videogiochi sceglie la modalità allenatore. Lo schema che ha in mente è un 4-3-2-1 ma con un libero staccato all’indietro in difesa. Ad ogni modo, scrive il quotidiano spagnolo, i veri profili considerati per il ruolo sono altri: John Terry, attualmente vice all’Aston Villa, e Eddie Howe, ex allentore del Bournemouth. L'articolo ilNapolista.