Un anno di Energia Democratica, idee e proposte per il Pd e per l’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre il Paese affronta la cosiddetta seconda ondata di una pandemia che ha messo in ginocchio gran parte del sistema Italia e causato a oggi oltre 40mila morti, siamo chiamati come Partito Democratico e come governo a porre le basi per la ripartenza che potremo vedere in atto soltanto quando finalmente il vaccino – la cui efficacia è di gran lunga la migliore notizia di questo 2020 – sarà disponibile su larga scala. Non possiamo rimandare, infatti, la discussione sul futuro lasciandoci assorbire dalla gestione del quotidiano. Abbiamo il dovere di dare all’Italia sin da oggi una prospettiva e di conseguenza una speranza. Come Energia Democratica - l’area nata un anno fa per mantenere vivo nel Pd lo spirito riformista – abbiamo deciso di proporre al nostro Partito un documento che funga da contributo alla discussione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre il Paese affronta la cosiddetta seconda ondata di una pandemia che ha messo in ginocchio gran parte del sistema Italia e causato a oggi oltre 40mila morti, siamo chiamati come Partito Democratico e come governo a porre le basi per la ripartenza che potremo vedere in atto soltanto quando finalmente il vaccino – la cui efficacia è di gran lunga la migliore notizia di questo 2020 – sarà disponibile su larga scala. Non possiamo rimandare, infatti, la discussione sul futuro lasciandoci assorbire dalla gestione del quotidiano. Abbiamo il dovere di dare alsin da oggi una prospettiva e di conseguenza una speranza. Come- l’area nata unfa per mantenere vivo nel Pd lo spirito riformista – abbiamo deciso di proporre al nostro Partito un documento che funga da contributo alla discussione ...

