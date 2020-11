Un altro lutto per Bobby Brown, morto il figlio 28enne (Di giovedì 19 novembre 2020) È morto mercoledì sera Bobby Brown Jr., fratellastro ventottenne di Bobbi Kristina Brown. Il rapper, figlio biologico di Bobby Brown e di Kim Ward, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, dove ancora sono al lavoro gli inquirenti. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, il ragazzo, tra i figli che Bobby Brown ha avuto prima di sposare Withney Houston, non sarebbe morto per cause violente. Si cerca, allora, la ragione di una scomparsa tanto tragica e prematura, avvenuta a cinque anni di distanza dalla morte di Bobbi Kristina. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) È morto mercoledì sera Bobby Brown Jr., fratellastro ventottenne di Bobbi Kristina Brown. Il rapper, figlio biologico di Bobby Brown e di Kim Ward, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, dove ancora sono al lavoro gli inquirenti. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, il ragazzo, tra i figli che Bobby Brown ha avuto prima di sposare Withney Houston, non sarebbe morto per cause violente. Si cerca, allora, la ragione di una scomparsa tanto tragica e prematura, avvenuta a cinque anni di distanza dalla morte di Bobbi Kristina.

